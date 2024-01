Mamadou Saliou Sow doublement primé

Période faste pour Mamadou Saliou Sow. Le ministre auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile a d’abord été honoré, le 5 janvier, du prestigieux prix Ragnée pour son action comme Président du Conseil départemental de Kédougou. M. Sow a également été primé lors de la première édition du Prix Macky Sall dédié à la culture, à la paix et à la cohésion sociale qui a eu lieu le 8 janvier 2024.





Au nom des membres du Conseil départemental de Kédougou, Mamadou Saliou Sow s’est réjoui de cette distinction qui récompense leurs efforts et ambitions de promouvoir, préserver et valoriser cette zone qui regorge de richesses culturelles et naturelles et par ailleurs classée patrimoine mondial de l’UNESCO.





«La région de Kédougou et plus particulièrement le département regorge d’énormes potentialités culturelles et touristiques et des ressources humaines de qualité dont l’accompagnement, l’exploitation et la valorisation contribueraient grandement au développement de notre localité », estime Mamadou Saliou Sow.







D’ailleurs, c’est dans cette optique de préserver cette richesse et de les transmettre à la jeunesse, « que le Conseil départemental de Kédougou s’est doté d’un schéma de développement culturel, « Kédougou horizon 2030 » qui vise à harmoniser ses politiques publiques au niveau départemental en articulant notre stratégie culturelle avec les domaines de la jeunesse et de sa formation professionnelle et du développement économique communautaire qui contribuent à la cohésion sociale et à la paix ».







Cette dynamique explique aussi le choix du thème du Conseil départemental : « Programme de valorisation des trésors départementaux de Kédougou ».







« Nous essayons, depuis mon installation, de travailler sur le développement du secteur culturel avec la mise en œuvre de plusieurs projets et programmes en lien avec le Département de l’Isère (France) notamment le Projet Trésor humain vivant, qui consiste à identifier les détenteurs de savoir faire artistique mais également de connaissances, le programme piste du Caméléon, qui consiste à identifier un itinéraire touristique reliant les différents sites patrimoniaux et naturels du département voir de la région et le programme Kédougou Territoire en mutation, qui analyse l’évolution de la vie des habitants en comparaison avec les pratiques anciennes des habitants », renseigne Mamadou Saliou Sow. Celui-ci a remercié au passage tous ses collaborateurs et collègues ainsi que le Chef de l’Etat à qui il dédie le trophée.







Pour le prix Ragnée dont le thème parlait des « Ressources extractives, un enjeu de Génération », le ministre de vanter les richesses de la région de Kédougou qui est une zone minière. Il n’a pas omis d’énumérer les actions posées pour le développement de la zone appuyé par l’employabilité des jeunes de la zone.