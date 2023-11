Manifestants arrêtés aux alentours de la Cour Suprême : 7 jeunes, dont un de nationalité française, déférés

Sept jeunes ont été présentés au procureur pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l’autorité de l’Etat, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves.



Le 17 novembre 2023, ces jeunes ont été arrêtés par les éléments de la Sûreté urbaine aux alentours de la Cour Suprême alors qu’ils voulaient, selon les sources de Seneweb, manifester.



Ces jeunes, dont un de nationalité française, sont poursuivis pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l’autorité de l’Etat, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves.



Des jeunes, d’origines diverses, âgés entre 23 ans et 47 ans



Il s’agit de : Collin Emily Lilas Faye (26 ans) né à Echirolles en France, kinésithérapeute en communication, domicilié à Fass Delorme ; El Hadj Lamine Barro (30 ans), infographe né à Diofior domicilié à Pikine ; Mala Mané (45 ans), né à Kigning (Sédhiou) peintre bâtiment domicilié à Khar Yalla ; Benoît Sambou (29 ans) né à Djifangor, technicien supérieur en bâtiment, domicilié à la Cité Damel ; Malang Badji (23 ans) né à Bémé Diatta Counda ; Ibrahima Manga (47 ans) né à Afignam (Bignona), peintre domicilié à Tivaouane Peulh ; Ousmane Tamba (23 ans), né Boughanré (Sédhiou), carreleur domicilié à Fass Delorme.