MANIFESTATION A KIDIRA POUR RÉCLAMER DE L'EAU : 3 des manifestants arrêtés, condamnés

Le verdict est tombé ce mercredi. Poursuivis pour les délits de participation de manifestation non autorisée et actions diverses, les 3 jeunes qui ont été interpellées lors des manifestations survenues le week end dernier à Kidira dans le département de Bakel, ont été attraits à la barre du tribunal de grande instance de Tambacounda pour être fixés sur leur sort. Il s'agit de B. Cissokho, I. Diallo un entrepreneur et E. Ndiaye agent de sécurité. Ces derniers ont nié avoir participé aux faits à eux reprochés. Dans son réquisitoire, le substitut du procureur a requis 6 mois assortis du sursis contre eux malgré la constance des faits. Dans son délibéré, le tribunal de grande instance de Tambacounda les a reconnu coupables de l'ensemble des faits et a suivi le réquisitoire du parquet. Ils devront payer chacun une amende de 100 mille Fcfa. A rappeler que les habitants de cette commune frontalière avec le Mali avaient violemment manifesté pour réclamer de l'eau. Ils avaient d'abord délogé tous les élèves des différents établissements, barré toutes les artères de la ville en brûlant des pneus et caillassé un véhicule de la gendarmerie.