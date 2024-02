Manifestations à Ziguinchor : Un jeune gravement touché, admis en réanimation

Son nom est Landing Diédhiou et il est dans un état critique. Âgé de moins de 20 ans, il a été gravement touché lors des affrontements qui ont repris depuis le début de l'après-midi de ce samedi 10 février à Ziguinchor, précisément dans certains quartiers périphériques.



Selon les informations reçues, le jeune est actuellement admis aux urgences de l’hôpital régional de Ziguinchor. Pire, il aurait perdu beaucoup de sang.



Plus de six (6) blessés ont été dénombrés, lors des affrontements qui se sont déroulés sur l'axe Grand-Dakar/Lyndiane entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et manifestants. Lesquels ont éclaté depuis hier vendredi et qui sont causés par le report de la Présidentielle.



Pour le moment, aucun décès n’est annoncé par les services compétents de cette région.



Nous y reviendrons…