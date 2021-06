Manifestations : Le M2D dévoile la liste des personnes arrêtées et exige le retrait de la loi sur le terrorisme

Le Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D) s’est fendu d’un communiqué suite à l’arrestation de plusieurs de ses membres ainsi que ceux d’autres organisations et mouvements. Il a signalé que Nit Doff (Rappeur), Kilifeu (Y’EN À MARRE), Simon Kouka (Y’EN À MARRE), Guy Maruis Sagna (FRAPP), Aliou Sané (Y’EN À MARRE), Docteur Babacar Diop FDS, Bentaleb Sow (FRAPP), Mamadou Gadio (FRAPP et Doy Na), Tiger (Y’EN À MARRE), Mbaxan Kandji (Y’EN À MARRE), Clédor Sène (Coalition Le Peuple), Maïmouna Bousso, ainsi que de nombreux autres citoyens anonymes sont mis aux arrêts.





Sur ce, le «M2D condamne fermement le kidnapping de ces militants et exige leur libération immédiate ».





Par ailleurs, les membres de ce mouvement informent Macky Sall que toute agression ou torture, de quelque nature que ce soit, sur ces militants sera dénoncée auprès des juridictions nationales et internationales. « Nous tiendrons le régime pour responsable de tout ce qui adviendra aux membres des organisations et mouvements qui sont arrêtés. Mieux, nous dénonçons les sévices corporels sur le camarade Karim Xrum Xax et d'autres militants par les forces de l'ordre », soutiennent-ils. Avant de poursuivre : « Le M2D note que Macky Sall persiste dans sa volonté d’instaurer un terrorisme d’Etat au Sénégal, comme c’est le cas dans les dictatures les plus cruelles. Il réaffirme son opposition farouche à ce projet de loi, exige son retrait inconditionnel et maintient son appel à la résistance ».