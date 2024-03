Manifs de juin 2023 : comment 13 jeunes ont échappé au syndrome Aliou Sané

Balla Guèye, Élimane Gningue, Mamadou Diop et dix autres jeunes arrêtés lors des manifestations des 1er et 2 juin 2023 contre la condamnation de Ousmane Sonko dans son procès contre Adji Sarr, peuvent pousser un ouf de soulagement. Selon les Échos, la chambre d’accusation a confirmé le non-lieu total du juge d’instruction chargé de leur dossier. Libres depuis juillet dernier, ces derniers ne retourneront donc pas en prison comme le souhaitait le procureur. Le parquet avait fait appel de la décision du magistrat instructeur.



Ils échappent ainsi au syndrome Aliou Sané, le coordonnateur de Y’en a marre. Arrêté le 29 mai 2023 pour avoir manifesté pour la levée du blocus imposé à l’époque au domicile du président de Pastef, l’activiste a été renvoyé en détention après que le procureur a obtenu gain de cause pour son appel contestant le refus du juge d’instruction de décerner à Sané le mandat de dépôt.



Balla Guèye et Cie, eux, ont été placés sous mandat de dépôt pour, notamment, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, participation à une manifestation non autorisée, destruction de biens appartenant à l’institution. Ils avaient recouvré la liberté au bout de quelques semaines, totalement blanchis par le juge d’instruction du quatrième cabinet. Une décision validée par la chambre d’accusation.