Manque de ressources, insuffisance de matériel, croyances socioculturelles : Ces disparités qui freinent l'accès à l'éducation

Le taux brut de scolarisation de l'Inspection de l’éducation et de la formation 2 (IEF2) de Mbour est de 69,88 %, soit 77,61 % chez les filles contre 62,37 % chez les garçons. Ces disparités s'accentuent en milieu rural où les difficultés liées au manque de ressources des parents, les croyances socioculturelles, l’éloignement et l’insuffisance des structures scolaires freinent l’accès à l’éducation.





"L'éducation est un puissant vecteur de développement et l’un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté, d’élever les niveaux de santé, de promouvoir l’égalité entre les sexes et de faire progresser la paix et la stabilité. Au Sénégal, l’amélioration de la qualité du service éducatif et le renforcement du processus de décentralisation et de déconcentration de la gestion de l’éducation constituent, sur le plan stratégique, les options majeures de développement du secteur de l’éducation", explique Alpha Faye, PCA de la Fédération Fel Yook de Mbour.





Ainsi, en collaboration avec l'ONG Child Fund, la fédération appuie les écoles en fournitures scolaires et didactiques, à la construction et à la réhabilitation de salles de classe, entre autres.





Afin de permettre un accès à une éducation primaire de qualité pour tous les enfants en âge scolaire de la zone de Mbour, les deux structures ont équipé 16 écoles primaires et un centre de développement intégré de la petite enfance dans la zone de Sandiara et environ de tables-bancs.