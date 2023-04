Marche des handicapés diplômés: Le préfet dit niet !

L'itinéraire était tout tracé, il ne restait que l’aval de l’autorité. Et la décision est : non ! L’association des handicapés diplômés du Sénégal prévoyait d’effectuer une marche allant du ministère de la Santé et de l’action sociale à la Cour suprême ce vendredi 7 avril. Mais la veille de cet événement, le préfet du département de Dakar a opposé son veto pour les motifs de : risques de troubles à l’ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens.