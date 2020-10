Mariage homosexuel à Mermoz : Découvrez l'identité des 25 personnes arrêtées

L'identité des 25 homosexuels arrêtés lors d'un mariage entre homosexuels célébré à Mermoz a été révélée.





Selon Libération, il s'agit A. Fall, M. G. F. Diédhiou, A. Thiandoum, A. Hann, O. Kane, M. Mboup, M. M. Ndiaye, Y. Ndiaye, M. Diaw, A. Ndiaye, S. S. Fall, B. Diouf, M. Dièye, M. Sène, M. Bathily, M. Seck, M. D. A. Mbaye, B. Dioum, O. Thiam, L. Faye, P Niang, M. Diop, H. Mbaye…





O Ndiaye et A. Fall sont les plus jeunes du groupe. Résidant respectivement à Pikine, et à Toubab Dialaw, ils sont âgés de 16 ans.





Parmi les homosexuels arrêtés, M. Diop est élève au Lycée Delafosse, M. M. Ndiaye agent de sécurité à l'Ucad et M. M. Mboup étudiant en informatique.





Il y a également L. F. Diagne qui est tailleur domicilié aux Parcelles Assainies dont le jour du mariage (le 16 octobre dernier) coïncidait avec son anniversaire.





Il avait loué l'appartement à 30 000 Fcfa pour 24 heures et avais remis 5000 Fcfa pour la décoration.





Son amant, M. Seck, a voulu lui faire une surprise en lui demandant sa main.