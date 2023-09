Matam : Inquiétude des populations devant la faiblesse des crues

Avec la faiblesse des ondes de crues cette année, c’est l’inquiétude qui gagne les populations exploitantes des ‘kolladés’ (vaste espace de terre) inondés par les eaux du fleuve.





Contrairement à l’année passée, les eaux du fleuve qui génèrent les ondes de crues qui charrient les terres du Walo, n’ont pas été importantes. A la date du 21 septembre 2023, le niveau de l’eau du fleuve à la station de Bakel est de 6m58 à l’échelle. S’agissant des stations de Matam, Podor, Richard-Toll/Rosso, il s’est respectivement établi à 5m96, 4m28 et 1m85 à l’échelle.





L’année passée, à la date du 29 septembre 2022, la station de Bakel, dont la côte d’alerte est de 10m, avait enregistré 9m25 à l’échelle. Au niveau des stations de Matam et Podor, les côtes d’alerte avaient connu un dépassement avec en l’occurrence, 8m46 à l’échelle contre 8m de côte d’alerte à Matam et 5m21 à l’échelle contre 5m de côte d’alerte à Podor. Pour Richard-Toll/Rosso le niveau du fleuve s’est établi à 3m08 contre 3m5 de côte d’alerte.





En année de bonne crue, les populations riveraines du fleuve montrent un enthousiasme certain pour l’agriculture qui ne demande pas beaucoup d’investissement financier, si ne n’est l’achat des semences. Ne nécessitant pas de travaux d’aménagement et non moins l’utilisation d’engrais, les cultures de décrue (maïs, patate, sorgho, niébé, citrouille) sont d’un grand apport pour l’alimentation des populations et du bétail à cause des fourrages.