Matam : Le DG de la CMU appelle les collectivités territoriales à soutenir les mutuelles de santé

Le Directeur général de l’Agence nationale pour la Couverture Maladie Universelle, Dr Bocar Mamadou DAFF a assisté hier samedi 05 août 2023, à la journée régionale de la mutualité, célébrée en grande pompe dans la commune de Orkadiéré (département de Matam).



Devant une mobilisation exceptionnelle, Dr DAFF a félicité l’ensemble des acteurs mutualistes de la région pour leur accueil chaleureux et remercié les autoritésadministratives de Matam, dont le Sous-préfet de Kanel, venu avec son adjoint, assister à cette cérémonie de même que le premier adjoint au maire de la commune et le représentant du Conseil départemental.



Occasion pour le Directeur général de l’ANACMU de plaider l’octroi de terrain aux mutuelles de santé départementales, pour la construction de leur siège afin de les accompagner dans le processus de professionnalisation. « J’invite les collectivités territoriales, donc l’ensemble des maires, à accompagner les mutuelles départementales de leur terroir en leur octroyant des terrains mais également en les aidant à construire des sièges modernes et à les équiper, pour leur faciliter le travail qu’elles effectuent au quotidien, pour le bénéfice des populations (…) Dans ce contexte de réformes du programme de CMU au Sénégal, nous avons besoin de mutuelles de santé départementales fortes et très professionnelles, qui pourront assurer convenablement l’accès aux soins de santé des populations », a déclaré Dr Bocar Mamadou DAFF.



Il a, par la suite, invité les organisations mutualistes à continuer à travailler au niveau opérationnel pour massifier davantage les mutuelles de santé. Tout comme il a demandé aux Agents de promotion des mutuelles de santé (APM) de redoubler d’effort aux côtés des mutualistes pour l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre du programme.



Il s’est par ailleurs engagé à accroitre l’appui de l’ANACMU aux organisations mutualistes pour la réussite de leurs missions.