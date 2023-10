Matam : Le PUMA lance son programme de repeuplement du fleuve Sénégal

La Coordination nationale du Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA) a procédé, dimanche 15 octobre à Matam, au lancement du projet de repeuplement du fleuve Sénégal à travers une campagne de sensibilisation à l’endroit des communautés soubalbés (pêcheurs). Ce, en présence des autorités administratives et territoriales du Sénégal et de la Mauritanie, ainsi que des partenaires clés du programme et l’artiste Baba Maal, ambassadeur du projet.





La pêche fluviale est une composante essentielle de l'activité halieutique bien enracinée dans l'économie de subsistance, au niveau de la vallée du fleuve Sénégal.





L’activité, qui occupe une bonne partie de la population locale, fait face à d’énormes difficultés liées à la rareté du poisson. Comme le rappelle, le représentant du ministère de la Pêche, « depuis quelques décennies, la pêche continentale connaît une forte régression des captures allant de 30.000 tonnes dans les années 1960 à 6000 et 2000 tonnes en 2023. Les causes profondes de cette situation sont liées à la surexploitation des ressources, aux mauvaises pratiques des moyens de pêche, au déficit pluviométrique et au changement climatique, entre autres ». D'où l'urgence de l’action rationnelle et cohérente pour le repeuplement des plans d'eau de la vallée du fleuve Sénégal en vue de la régénération du potentiel halieutique dégradé engagé par le PUMA, qui aux côtés du ministère des Pêches et de l'économie maritime à travers la direction de la pêche continentale, s’active à reconstituer les stocks halieutiques dégradés en vue de la relance de la pêche dans la vallée du fleuve Sénégal.





Après avoir félicité les populations de leur engagement, le coordonnateur du PUMA, s’est dit heureux de constater que la tournée de sensibilisation a déjà porté ses fruits et a déjà réussi. « Hier, nous étions à Ngawllé, nous avons relevé l’engagement de 157 villages et organisations de pêcheurs qui étaient présents. A Matam, avec la convergence de l'association des pêcheurs, c'est encore une qualité de la représentation qu'il faut souligner. Car tous les acteurs se sont impliqués pour accompagner le projet », note-t-il.





Pour expliquer qu’après la première phase qui consistait à étudier et à réaliser des actions pilotes, le PUMA a entamé depuis hier le déroulement de la deuxième phase qui consiste sur le plan pratique à aller vers les programmes de repeuplement sur le terrain avec les personnes concernées. Ainsi, à partir de janvier 2024, le programme commencera ses activités avec ses moyens propres pour permettre l'investissement tant attendu.