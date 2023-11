Matam - Remise de subventions aux Sipa : plus de 200 millions octroyés à des producteurs agricoles

La ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Victorine Ndèye a remis, vendredi, des subventions d’un montant total de 202 millions 480 mille francs à des Sociétés d’Intensification de la Production Agricoles (SIPA) de Matam et de Podor. Un financement que l’autorité en chef du secteur de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire a relevé comme « un investissement dans la jeunesse et les femmes pour la promotion de l’équité, la durabilité et l’inclusion ».





Durant la cérémonie qui s’est tenue en présence des autorités administratives, territoriales et des responsables des projets et programmes, et plusieurs acteurs, Mme la ministre Victorine Ndèye a magnifié, l’engagement des SIPA dont la contribution a réussi à stimuler l’économie locale et à créer des opportunités d’emploi pour les concitoyens, à travers cette nouvelle forme d’entreprise. Un modèle achevé de l’économie sociale et solidaire de l’avis de la ministre qui « offre à ses opérateurs, l’accès à un travail décent et un revenu, dans un esprit communautaire ».





De son avis, « le Ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, en octroyant ces subventions et procédant à l'apurement des dettes opérateurs, témoigne du soutien inébranlable aux SIPA, et cela conformément aux 4 instructions du Chef de l’État, Son Excellence Macky Sall, sous la coordination du Premier ministre Amadou Ba. Cela vous permettra non seulement de consolider les activités actuelles, mais également d’aborder sereinement les futures campagnes ».





Elle a annoncé que ce soutien financier, d’un montant total de 210 millions, avec un remboursement de la dette opérateur pour un montant de 90 153 536 Frs CFA et une subvention de 119 864 464 Frs CFA, est un investissement dans la jeunesse et les femmes pour la promotion de l'équité, la durabilité et l'inclusion.





Les présentes subventions en appui pour augmenter dans la durabilité la coproductivité des entreprises, ont permis à neuf (09) SIPA (Matam/Podor) et à une coopérative des Réseaux de SIPA située dans le département de Podor de recevoir des fonds à hauteur de 20 millions…