Matam : La vérité sur l'incendie à Ndouloumadji

Des images publiées, hier en début de soirée, sur les réseaux sociaux, font état d’un incendie qui se serait déclaré dans la maison du Président de la République Macky Sall sise à Ndouloumadji, dans le département de Matam.Selon des informations, ce n’est pas l’acte des manifestants contre son régime, mais plutôt la réaction spontanée des populations frustrées de ne pas accueillir le Président, un fils du terroir.Après un Conseil présidentiel de développement tenu à Matam, le chef de l’Etat, a préféré passer par Djamel, dans le Daandé Maayo, longeant le fleuve, au lieu de Ndoumoumadji axe jugé très long pour rallier Nguidjilone. Ce que les habitants de la localité, notamment les jeunes, n’ont pas apprécié. Courroucés, ils ont mis le feu à l'aile de la maison avant que les flammes ne soient maîtrisées quelques minutes plus tard.D’ailleurs, lors de son discours prononcé plus tard en marge de la présentation du projet de la route du Daandé Maayo piloté par l’Ageroute, il a abordé le « mécontentement » des habitants de Ndouloumadji. Non sans promettre d’y passer dans la soirée pour les rencontrer.