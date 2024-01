Mauritanie/Burkina Faso : Les Mourabitounes à la recherche de leur première victoire en CAN

L'équipe nationale de la Mauritanie s'apprête à disputer ce mardi son premier match dans la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Opposés aux Étalons du Burkina Faso, les joueurs mauritaniens aspirent à décrocher leur première victoire dans ce prestigieux tournoi continental.





La Mauritanie qui est à sa troisième fois à la CAN, n'a jusqu'ici jamais goûté au bonheur d'une victoire. Ce mardi, les Mourabitounes auront donc l'opportunité de rectifier le tir face aux Étalons du Burkina Faso, une équipe qui s'est hissée en demi-finale lors de la dernière édition au Cameroun.





Hemeya Tanjy et ses coéquipiers doivent élever leur niveau de jeu pour faire une entrée remarquée dans ce groupe D particulièrement relevé, comprenant également l'Algérie et l'Angola. Le sélectionneur Amir Abdou sait que la marge d'erreur est réduite et une performance dès le premier match est cruciale pour les ambitions mauritaniennes dans le tournoi.