Mbacké: Le détournement de 81 millions f cfa, la mairie de Touba et la BR de Kaolack

La Brigade de Recherches (BR) de Kaolack a éventré une grosse mafia au niveau de la station SDPP située entre Mbacké et Touba. Selon des sources de Seneweb, une somme de 81 144 670 f cfa a été pompée dans les caisses. Suite à la plainte déposée par la direction, le gérant N.F.Mboup a été arrêté dans le Saloum. Détails !



Un parfum scandale secoue la station SDPP de Mbacké suite au détournement de plus de 81 millions de F CFA. L'affaire a atterri sur la table du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kaolack, selon les informations exclusives de Seneweb.



Que s'est-il réellement passé ?



Suite à un partenariat, la mairie de Touba se ravitallait en carburant à la station SDPP située dans la commune de Mbacké.



Le gérant N.D.Mboup transmettait la facture mensuelle au comptable de la municipalité de la capitale du mouridisme pour validation avant le paiement. Puis, le responsable de cette station-service renvoie le procès-verbal à sa direction.



M.Mboup, en service à Mbacké depuis 2016, avait été affecté plus tard à la station SDPP située Kaolack. Le gérant a, cependant, été rattrapé par son passé. L'homme aurait réussi à profiter des fonds versés par la mairie de Touba pour pomper dans les caisses.



Après un contrôle, des malversations et un gap de 81 144 670 F CFA ont été découverts dans la gestion de N.D.Mboup à Mbacké. Sur ce, la Direction de la station SDPP a déposé une plainte contre son employé, sur la table du procureur de Kaolack.



Héritant du dossier, les gendarmes de la Brigade de Recherches (BR) du Saloum ont ouvert une enquête. Le comptable de la mairie de Touba a été convoqué puis interrogé sur procès-verbal, selon des sources de Seneweb. La dame [...] a donné sa version des faits aux enquêteurs.



Les hommes du Major Nunez, commandant de la BR de Kaolack, ont procédé à l’arrestation du gérant incriminé. Ce dernier a tenté de nier les faits sans convaincre.



Malgré tout, N.D.Mboup a été déféré hier au parquet de Kaolack pour faux et usage de faux en écriture et escroquerie