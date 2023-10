Mbacké : un maître coranique poursuivi pour viol, ses proches proposent un million à la famille de la victime

Âgé d'une quarantaine d'années, M. Bousso, maître coranique, est pensionnaire de la Maison d'arrêt et de correction de Diourbel. Selon Vox populi, il est accusé d'avoir abusé à plusieurs reprises une fille âgée de 11 ans.



Selon la déposition de la victime face aux enquêteurs, les attouchements suivis plus tard de fellations vont aboutir à des actes de pénétration progressive occasionnant une déchirure de l'hymen confirmée par le certificat médical après une réquisition de la gendarmerie auprès du gynécologue de l'hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba.



Pour étouffer l'affaire, les proches du maître coranique ont proposé un million de francs Cfa en échange du retrait de la plainte, souligne le journal. Celui-ci avance que cette tentative est vouée à l'échec, expliquant que le maître des poursuites s'est déjà saisi du dossier.



Le mis en cause a été déféré et placé sous mandat de dépôt pour viol présumé sur une mineure par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Dioubel.