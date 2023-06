Mbao : l’auxiliaire de police qui violait ses nièces surpris en flagrant délit par sa femme

M. Sané, auxiliaire de police, a été arrêté par le commissariat d’arrondissement de Mbao pour viols et attouchements sexuels présumés sur ses nièces, âgées de 10 et 13 ans. Selon les Echos, qui donne l’information, le mis en cause a été surpris en flagrant délit par son épouse, B. Diop.



« J’avais demandé à L. B. de ranger les ustensiles de cuisine car je devais aller à la boutique », a-t-elle confié aux enquêteurs.