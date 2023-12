Mbaye Diagne victime de vol de voiture

Le footballeur sénégalais a été victime de vol de voiture. L’annonce a été faite par le concerné via son compte Instagram. L’attaquant sénégalais fait savoir que son chauffeur nommé Okan Conner a volé son véhicule avant de s’envoler pour la Turquie. Il n’a pas donné plus de détails sur le lieu du vol et le jour où le forfait a été commis.