Mbodiène : mauvaise nouvelle pour Akon

La Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques (Sapco) n'exclut pas de reprendre les terres attribuées à Akon. La précision est faite par le Directeur général de la société, Souleymane Ndiaye, dans un entretien accordé à L'Observateur de ce samedi 4 novembre.





"Quand on parle de Mbodiène, beaucoup de gens pensent à Akon-City. Mais, il faut dire que Akon n'a que 55 sur les 504 hectares", regrette-t-il. Or, relève-t-il : "Nous avons Sunrise qui veut construire des réceptifs hôteliers qui seront conformes aux standards internationaux, et cela va nous permettre d'accueillir nos hôtes lors des Joj 2026."