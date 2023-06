Mbour : Auchan suspend temporairement ses activités

Après l’attaque de son magasin à Mbour, Auchan a décidé de suspendre temporairement ses activités dans la capitale de la petite côte. “Nous suspendons nos activités en attendant d’évaluer les dégâts”, renseigne Moustapha Diop, Directeur du magasin Auchan Mbour.







Ce dernier regrette ce ciblage de l’enseigne : “Ce sont des dignes fils du Sénégal, des soutiens de familles qui travaillent à Auchan. Les travailleurs de Auchan ne sont pas des étrangers. Ce sont des Sénégalais. Je ne comprends pas pourquoi ce ciblage. C’est vraiment déplorable pour ces profiteurs qui pillent, cassent et paralysent notre travail. Les stigmates et les séquelles sont encore là. Nous avons enregistré une grosse perte. Mais on va rester debout et on ne va pas lâcher. Pour le moment on n’a pas encore fait l'estimation des dégâts, mais c'est énorme.