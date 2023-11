Mbour : Cheikh Issa Sall offre aux écoles et aux ASC des équipements d’une valeur de 76 millions F CFA

Le maire de la ville de Mbour, par ailleurs Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Cheikh Issa Sall a offert aux écoles et ASC de sa commune un lot d’équipements éducatifs et sportifs, d’une valeur estimée à 76 millions de francs CFA.





Pour Cheikh Issa Sall, “l’éducation est l’arme la plus puissante pour construire une nation“ ; c’est pour cette raison que la mairie de Mbour en a fait une priorité, en mettant surtout l’accent sur la réalisation d’édifices dans les écoles de la Commune.







“ L’année dernière, nous avions donné 45 millions, cette année nous avons mis 55 millions et nous espérons à partir de 2024, arriver à plus de cent millions de subventions pour ce qui concerne l’école”, a révélé M. SALL.







Abdou Faye, qui représentait l’inspecteur de l’éducation et de la formation de Mbour à cette rencontre, a vu dans ce geste un “puissant levier pour la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage”.







Il faut noter que l’’édile de Mbour a doté les écoles de sa Commune de “plus de mille cinq-cents tables-bancs”, pour garantir de bonnes conditions d’études à leurs élèves.







Concernant le sport, le premier magistrat de la ville de Mbour a offert aux ASC une subvention d’une valeur de “21 millions de francs CFA globalement”, a-t-il dit.







Le maire, par ailleurs Directeur général de la CDC, a dit avoir “augmenté considérablement“ la subvention accordée aux équipes de football, un secteur qui “attire son attention“.