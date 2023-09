MBOUR: Elle surprend sa belle-mère dans son sommeil, l'étrangle et lui mord le sein

M. Gning a été condamné à deux mois assortis du sursis, il devra aussi payer la somme de....

Dans l'histoire d'amour de son fils et de sa brue, la sexagénaire Sokhna Mboup (nom d'emprunt) a failli y laisser sa vie. Surprise dans son sommeil, S. Tine, l'ex-femme de son fils l'a étranglée. Tombée dans les vaps, elle recevra aussi des coups de poings. S. Tine ne s'en arrête pas là, comme possédée elle mord le sein de la victime.





N'eut été l'intervention de son fils M. Gning (34 ans), Sokhna Mboup allait passer de vie à trépas. M. Gning consterné par ce que son ex-femme venait de faire subir à sa mère, il n'hésite pas à la rouer de coups lui occasionnant plusieurs blessures. Il lui a en effet fracassé le bras.





Interpellé par le juge à l'audience des flagrants délits du tribunal de grande instance de Mbour, le prévenu M. Gning répond sans ambage : "elle a voulu tuer ma mère et je l'ai frappée pour qu'elle la lâche".





"Nous étions mariés. Je n'ai jamais voulu m'engager avec elle, durant un an elle m'a courue après. C'est dans ces circonstances que ma famille m'a suggèré de l'épouser. Nous, nous sommes alors mariés, elle a commencé à rendre la vie de ma famille difficile. Nous avons finalement divorcés. Un jour, elle a débarqué chez moi, a trouvé ma mère endormie et a essayé de l'étrangler", explique M. Gning pour justifier les coups donnés à son ex.





La partie civile, S. Tine a balayé les accusations portées par son ex mari. Elle assure que c'est plutôt son ex, qui lui courait après pour profiter d'elle financièrement.





Le juge lui demande si elle avait étranglé son ex belle mère.





Elle répond que oui et explique : "sa mère m'a insulté, je le lui ai rendu. Nous sommes battus et je lui ai mordu le sein".





Sa main droite, sous plâtre, S. Tine très en verve, explique avoir confié deux moutons à son ex mari qui lui avait assuré que les moutons sont morts à cause des fortes pluies de l'année dernière.





Le juge a fait des remontrances à M. Gning ainsi qu'à sa femme. A cette dernière, il explique qu'elle pouvait être aussi prévenue si son ex belle mère avait porté plainte contre elle.