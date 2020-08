Mbour : Il apporte à manger à son frère en prison... et le rejoint derrière les barreaux

Un homme qui venait apporter à manger à son grand frère, a été interpellé et écroué à la maison d'arrêt et de correction de Mbour. Devant le tribunal de grande instance de Mbour, il est revenu sur les faits qui lui ont valu un séjour carcéral.







En effet, M. Seye a demandé à sa mère de préparer la viande de la Tabaski pour qu'il en apporte à son frère en prison. Ce dernier a profité de la venue de son cadet pour demander à un de ses ex co-détenus, M. Leye, de lui faire parvenir du chanvre indien.

C'est ainsi que M. Leye à qui le taulard a donné les identifications de son jeune frère est venu remettre un paquet contenant des chaussures à M. Seye.

Ne se doutant de rien, il a remis les deux colis aux matons.





''Il m'a dit de remettre le sachet à mon grand frère. Je ne savais pas ce qu'il contenait. C'est en regagnant ma voiture que j'ai été interpellé et arrêté. Dans les chaussures, les gardes pénitentiaires avaient découvert du yamba'', raconte M. Seye.





Le grand frère est amené au bureau du chef, dès qu'il voit son frère menotté, il s'écrie tout en se cognant la tête contre le mur.





''A cause de son grand-frére, Mouhamed a goûté à la prison. Il a jeté dans le gouffre son jeune frère. Il s'est écrié en lui disant que c'était de sa faute et il lui demandait pardon '', défend l'avocat de M. Seye, Me Mamadou Cory Séne.





Au cours des débats d'audiences, il est ressorti que le détenu a déjà passé 4 ans à la Mac. Et il n'a toujours pas été jugé. Puisqu'il a été arrêté en possession d'une grande quantité de chanvre.





Les prévenus seront fixés sur leur sort le 18 août prochain. Néanmoins, Me Séne a demandé la liberté provisoire pour son client. Ce qui lui a été accordé par le tribunal.