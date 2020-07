Mbour : Il ramasse un sac contenant des devises étrangères et se retrouve en prison

D. Ndiaye y réfléchira par deux fois avant de ramasser un sac dans la rue. En effet, le jeune homme, après avoir pris sa pause, s'est rendu dans un restaurant pour prendre son repas. En cours de route il ramasse un sac contenant des devises étrangères et autres.Malheureusement, un individu l'a interpellé et l'a accusé d'avoir volé le sac à main qu'il tenait par devers lui. A ce jour le sac est toujours sans propriétaire.Devant le tribunal de grande instance de Mbour, D. Ndiaye a assuré n'avoir jamais volé le sac et qu'il l'a juste ramassé. Selon son avocat, Me Kane estime qu'aucun élément n'établit l'existence d'une preuve qui prouverait que le prévenu aurait volé le sac. Il a demandé la relaxe de son client au bénéfice du doute.Le tailleur devra prendre son mal en patience à la maison d'arrêt et de correction de Mbour (Mac) jusqu'au 28 juillet où il sera fixé sur son sort.