Mbour : la dame malade, le guérisseur, les bains mystiques et les 42 millions F CFA

O. K. Cissé est un agriculteur qui serait doté du pouvoir de soigner plusieurs maladies. Il a été déféré au parquet à la suite de la plainte d’une nommée N. Texeira pour escroquerie et charlatanisme. D’après la déposition de cette dernière à la DIC, le mis en cause lui aurait soutiré un total de 42 millions de francs CFA, versés en plusieurs tranches, avant de disparaître dans la nature.





Les faits remonteraient à 2019 à Mbour. N. Texeira, qui souffre de fibrome et de maux de tête, est orientée par un de ses amis vers O. K. Cissé. Ce dernier prétend pouvoir venir à bout de ses problèmes de santé. «Par la suite, rembobine la plaignante lors de la confirmation de sa plainte à la DIC, il m’a conduit dans son village, Ndiamacouta, où j’ai séjourné plusieurs jours en prenant des bains mystiques et des potions magiques.»





N. Texeira rapporte que c’est là où débute son calvaire. O. K. Cissé et ses collègues guérisseurs «associés» lui auraient recommandé de vendre ses biens et de leur remettre les fonds pour vaincre les mauvais esprits qui la hanteraient.





La plaignante s’exécute : «De retour à Mbour, j’ai aussitôt vendu mon terrain qui se trouve à Saly à 15 millions de francs CFA avant de leur remettre les fonds en espèces, sans piper mot. Par la suite, cette même bande (Cissé et ses «associés») m'a acculée et je me suis rendue à la banque où j’ai obtenu un prêt de 12 millions F CFA que j’ai encore versés au marabout.»





Ce n’est pas tout. N. Texeira fera divers autres versements à O. K. Cissé : 6 millions, 1,035 million et 7 millions en espèces, «sans décharge», ainsi que des montants via Wave.





Face aux enquêteurs, le mis en cause a reconnu avoir conduit N. Texeira dans son village pour la soigner de ses maux de tête et de son fibrome. En revanche, il nie avoir reçu de la dame 42 millions. D’après Enquête, qui relaye cette affaire dans son édition de ce samedi, le guérisseur prétend n’avoir encaissé «que» 3,5 millions de N. Texeira. Un somme répartie, d’après sa version, entre lui et les autres guérisseurs de Ndiamacouta.