Mbour : le faux malade du cancer, le bulletin médical volé et la levée de fonds

Ndiogou Samb a été condamné à deux mois avec sursis. Ce pêcheur domicilié à Mbour a été jugé ce mardi pour usage de faux sur document administratif et escroquerie.



Il est reconnu coupable d’avoir lancé un appel aux dons sur les réseaux sociaux en se faisant passer pour un malade atteint du cancer du côlon, du rectum et de l’estomac. Et pour mieux rouler ses victimes dans la farine, il a volé un bulletin médical portant le cachet de Dr Khoudouss Mama, en poste aux Urgences de l’hôpital Thierno Mouhamadou Mansour Barro de Mbour.



Le 21 août, Ndiogou Samb publie un statut, illustré par le faux bulletin médical, où il demande une aide financière de 350 000 francs CFA. Ce montant devait s’ajouter aux 150 000 francs CFA qu’il déclarait avoir déjà collectés pour les frais relatifs à des analyses qu’il prétendait devoir faire.



La campagne de levée de fonds du faux cancéreux arrive aux oreilles de Dr Khoudouss. Le médecin contacte le mis en cause et fait mine de vouloir l’aider. Il l’invite à se rendre au niveau de l’hôpital. Ne se doutant certainement de rien, Ndiogou Samb honore le rendez-vous. Il est cueilli dès son arrivée par des éléments du commissariat central de Mbour, alertés.



À la barre, l’escroc a reconnu les faits sans ambages. Précisant avoir volé le bulletin portant le cachet de Dr Khoudouss alors qu’il était hospitalisé à l’hôpital de Mbour. Il a sollicité la clémence du tribunal. Qui l’a condamné à deux mois assortis de sursis.