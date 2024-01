Mbour: Les dernières révélations de l'enquête sur l'agresseur du couple de français

L'enquête du commissariat urbain de Saly sur l'affaire de l'agresseur du couple de ressortissants français à Ngaparou avance lentement mais sûrement. Selon des sources de Seneweb, les policiers ont déjà recensé une quinzaine de victimes. Les derniers développements du dossier !







Seneweb en sait un peu plus sur les véritables circonstances de l'arrestation de l'agresseur en série, Daouda Sarr. Selon nos sources, ce caïd qui semait la terreur sur la Petite-côte a été perdu par son butin. Les enquêteurs ont localisé des téléphones portables volés.





Comment Daouda Sarr est tombé dans la nasse de la police de Saly





Le malfaiteur âgé de 29 ans écumait Malicounda, Somone, Saly, Ngaparou[...] depuis six mois d'après les premiers éléments de l'enquête.





Armé d'un pistolet et d'un couteau, Daouda Sarr avait escaladé le mur de clôture pour accéder dans le domicile de F. Rimedi sis à Saly Vélingara. Il a menacé avec ses deux armes la femme de ménage trouvée dans cette concession avant de l'enfermer dans une chambre.





Ainsi T. Sagne était obligée de garder le silence au moment où le malfaiteur volait les matériels précieux de son patron.





Le limier en chef de Saly sera informé de ce cas de vol, le 1er décembre dernier.





Ne doutant de rien, Daouda Sarr avait fait irruption dans un autre domicile situé à Ngaparou. Il a pointé ses armes sur Patrick. T et sur son épouse dans la nuit du 24 décembre.





Le butin emporté chez le couple de français à Ngaparou









Selon des sources de Seneweb, le braqueur a volé chez ce couple de nationalité française la somme de 150.000 F CFA, 3 téléphones portables (dont un iPhone 12 pro Max, un iPhone 6 et un iPhone 8), une chaîne avec deux alliances en or, 2 ipads, 2 montres et 2 chaînes en argent. L'homme a été trahi par les caméras de surveillance installées dans ce lieu.









L'agresseur en série arrêté vers 06h du matin à Ndiorokh









Suite à d'intenses investigations et les résultats de géolocalisation des téléphones volés , les enquêteurs de police ont repéré le mis en cause à Ndiorokh. La descente effectuée samedi dernier vers 06h dans cette localité de Saly, leur a permis d'arrêter Daouda Sarr dans son domicile.





Le pistolet retrouvé à Saly Niakh Niakhal





La poursuite la procédure s'est soldée par la découverte du pistolet qu'il utilisait pour commettre ses forfaits. L'arme a été retrouvée à Saly Niakh Niakhal au domicile de son présumé complice A.Pouye qui a été arrêté sur le coup.









Mais Daouda Sarr a confié qu'il a jeté son couteau d'après des sources de Seneweb.









Le témoignage accablant d'une quinzaine de victimes









L'annonce de l'arrestation de la terreur de la petite-côte s'est propagée comme une traînée de poudre. La victime domiciliée à Saly Vélingara, F. Rimedi s'est présentée devant les enquêteurs ainsi que le couple de ressortissants français et quatorze autres plaignants provenant de Ngaparou.









Ils ont tous identifié formellement Daouda Sarr comme étant leur agresseur. Le présumé agresseur ciblait les résidences des ressortissants étrangers en utilisant son même modus operandi.









Placé en garde à vue depuis samedi dernier, il pourrait être déféré, ce mardi, au parquet de Mbour ainsi que son complice A. Pouye.