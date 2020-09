Mbour: Tous les postes pluviométriques excédentaires

Poste Pluviométrique de Mbour

Les six postes pluviométriques du département de Mbour (ouest) sont excédentaires, avec un cumul de 545,4 millimètres (mm) dans la capitale départementale, qui avait recueilli 397,4 mm à la même période de l’année dernière, soit un surplus de 175 mm. Le chef du service départemental du développement rural (SDDR) de Mbour, Serigne Mansour Kâne, qui donne cette information, souligne que pour la commune de Thiadiaye, en vingt-six jours, un cumul de 472,8 mm a été enregistré, contre 399 l’année dernière.





L’excédent pluviométrique est de 113,8 mm, a-t-il précisé sur la base des données collectées mercredi 9 septembre. A Fissel Mbadane, le cumul recueilli, est de 411,1 mm en vingt-deux jours, contre 268,3 mm durant l’hivernage précédent, soit un excédent de 142,8 mm. Dans la zone de Ndiaganiao, il est tombé 390,8 mm en douze jours contre 297,2 mm en 2019, ce qui fait un excédent de 93,6 mm.