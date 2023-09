Mbour : Trois hommes condamnés à perpétuité pour l’assassinat atroce d’une fillette de deux ans

Le trio accusé du viol et de l'assassinat de la petite Ndiaya Guèye, âgée de 2 ans, a été reconnu coupable par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour.







Alla Mboup, Birame Seck et Yakhya Yade ont été condamnés à la prison à perpétuité pour assassinat et association de malfaiteurs. Ils devront, en outre, payer solidairement la somme de 50 millions FCFA à la maman de Ndiaya, en guise de dommages et intérêts.





Pour rappel, le 1er janvier 2020, au quartier Liberté II Baydeuk à Mbour, la petite Ndiaya Guèye, 2 ans, disparait. Trois jours après, elle est retrouvée morte, enterrée dans un bâtiment en chantier pas loin de chez elle.





Un crime qui avait défrayé la chronique et soulevé l'émoi et la consternation à Mbour. Violée, poignardée au cœur et à l'estomac avec une violence inouïe, puis égorgée, Ndiaya a subi un mort atroce.





Le vendredi 21 juillet dernier, Alla Mboup, Birame Seck et Yakhya Yade, ont été jugés par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour. Interpellés grâce au témoignage de Chérif Mamina Diémé, élève en classe de 4e, âgé alors de 18 ans. Chérif avait raconté être présent au moment du meurtre de la fillette.





ll avait confessé avoir aidé à l'enterrement de Ndiaya, en présence d'Alla Mboup, de Birame Seck et de Yakhya Yade.





Alla Mboup poursuivi pour le délit de viol, a été disculpé de ce chef. Lui et ses co-accusés ont été condamnés pour assassinat et association de malfaiteurs.