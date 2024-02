Mbour : un jeune tente d'introduire de la drogue dans la prison, il est trahi par les...

Un fait insolite s’est déroulé à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour. Selon L’AS, un audacieux visiteur a tenté d’introduire du chanvre indien dans la prison. Le jeune S. Mbathie, ignorant que les caméras de surveillance étaient braquées sur lui, a été surpris en train de jeter un sachet par les gardes pénitentiaires.



Après vérification du contenu, les matons ont découvert qu'il contenait de la drogue avant de procéder à l’interpellation du mis en cause, souligne le journal. Celui-ci indique que Mbathie n’a pas tardé à tout avouer, balançant au passage le destinataire du sachet. Il s’agit de M. Wane, pensionnaire de la Mac de Mbour, et purgeant une peine de 2 ans de prison pour détention de chanvre indien.



La source fait état d’un rebondissement dans cette affaire car signale-t-elle : « Présenté hier mardi, à la barre du Tribunal de grande instance de Mbour, S. Mbathie a changé de fusil d'épaule. » Autrement dit, il a revu sa version et nié avoir jeté le sachet de chanvre indien à l'intérieur de la prison. A l’en croire, celle-ci n’a été découverte qu’après la fouille de ses poches.



D’après l’enquête, le prévenu détenait par dévers lui trois cornets de chanvre indien. Il sera fixé sur son sort mardi prochain, date du délibéré.