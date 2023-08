Me Ciré Clédor Ly alerte sur l'état de santé de Cheikh Bara Ndiaye et de Hannibal Djim

Me Ciré Clédor Ly, avocat de Cheikh Bara Ndiaye, alerte sur l'état de la santé de son client qui refuse toujours de s'alimenter.





"Dès sa prise de conscience, il a refusé tout soin. Il n’est donc pas à l’abri d’un accident d’autant qu’il refuse toujours de s’alimenter.

Il est à souligner qu’il accuse déjà des séquelles et cela m’inquiète au plus haut point. C’est un précédent dangereux que d’aller à des extrêmes qui pourraient coûter la vie à un opposant politique. Son taux de glycémie n’a pu se rectifier jusqu’à sa prise de conscience et cela perdure", prévient l'avocat.





Selon, l'avocat le sens et la portée de l'article 139 du code de procédure pénale sont dévoyés : "ce qui installe une insécurité juridique et un profond malaise judiciaire''.