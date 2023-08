Me Dior Diagne endeuillée

Adja Pénéré Diagne est décédée hier à Dakar. Elle était la mère de Me Dior Diagne. Cette triste nouvelle plonge les communautés léboue et khadre dans le deuil, signale Les Échos, qui donne l’information. Le défunte mère de l’avocate était, selon le journal, «extrêmement serviable et très disponible pour tout le monde».