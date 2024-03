Médina Baye : un objectif de 2000 cantines visé par un programme de modernisation des sites de commerce

Un programme de modernisation des sites de commerce de Médina Baye, dans la commune de Kaolack (centre), a été présenté dimanche au khalife général de cette cité religieuse, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, où il devrait permettre l’installation de 2000 cantines, a constaté l’APS.





Cette initiative entre dans le cadre d’un partenariat entre le président du mouvement ‘’Agir ensemble pour le progrès socio-économique de Kaolack’’, Moustapha Faye, et la multinationale allemande, Bender.