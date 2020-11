Médina : Encore une dalle qui s'affaisse et fait deux blessés graves

Ce samedi, vers les coups de 15h, le pire a été évité de justesse à la Médina. En effet, une dalle d'un bâtiment sis à la rue 21 angle 26 s'est effondrée faisant ainsi deux blessés, tous des enfants.Informés, les sapeurs-pompiers, le sous-préfet de Dakar-Plateau, les éléments de la Police de Médina et les agents de la mairie sont venus à la rescousse. Actuellement, les blessés sont évacués dans un hôpital de la place.Le sous-préfet a fait évacuer les occupants dudit bâtiment qui sont relogés ailleurs. Ainsi, il lance encore un appel aux bailleurs et pères de familles qui louent des maisons menaçant ruines. Il en appelle au sens de la responsabilité. Pour l'heure, la maison est isolée et sécurisée.