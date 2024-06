Médina Gounass : l’appel de la communauté chiite

Originaire de Darou Hidjiratou, localité située dans le département de Vélingara, (région de Kolda), le guide de la communauté chiite Mozdahir, Chérif Mouhamed Aly Aïdara, se prononce sur les tensions communautaires à Médina Gounass, localité voisine où des affrontements entre disciples rivaux, «Foutanké», et «Ngabounké», ont fait un mort et plus d’une trentaine de blessés, lundi 17 juin, jour de la Tabaski.





S’exprimant en marge de l’inauguration de la grande mosquée chiite située à Zac Mbao, le guide religieux appelle à la paix et à la tolérance. «L'imam Ali est le cousin et le gendre du prophète. Il est une référence pour moi. L'imam Ali a dit qu'il y a deux types de personnes : Votre frère dans la foi ou votre semblable dans la création », sensibilise-t-il, interrogé par Le Soleil.





Chérif Mouhamed Aly Aïdara d’ajouter : «De plus, nous sommes des descendants d'Adam. Cela veut dire que nous avons tous l'obligation de cultiver la paix dans le respect mutuel. »