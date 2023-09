Médina Yoro Foula : 90 % des cas d’abandon scolaire sont des filles

Malgré les nombreuses campagnes menées en faveur de l’éducation des filles, les cas d’abandon scolaire sont encore légion dans le département de Médina Yoro Foula, selon le comité départemental de protection de l’enfance.





A en croire Seydou Gadjigo, « en 202, c'est plus de 400 cas d'abandon scolaire qui sont enregistrés le département de Médina Yoro Foulah». Ce pendant, une tendance baissière est constatée en 2023 avec « un peu plus de 300 cas recensés ». Toutefois, « 90% de ces abandons scolaires sont des filles », a déploré M Gadjigo qui pointe du doigt les mariages d’enfants qui, dit-il, constituent la principale cause de l’abandon massif des filles dans ce département en manque criant d'infrastructures et autres structures d'accueil et d'accompagnement.





Autres causes d'abandon massif des filles des écoles, on peut retenir le phénomène des grossesses précoces et, dans une moindre mesure, le problème de tuteurs auquel certains élèves sont confrontés. Ces derniers viennent des villages distants de quelques kilomètres de leurs établissements d'accueil. D'ailleurs dans ce département de Médina Yoro Foulah, la plupart des élèves garçons et filles regagnent leurs établissements scolaires à vélo tous les jours à l'aller comme au retour. Un exercice physique de pédaler tous les jours qui fait que certaines filles quittent facilement l'école.