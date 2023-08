Médina Yoro Foulah : Une bagarre entre deux adolescents vire au drame

Une bagarre a viré au drame à Saré Thierno, un village de la commune de Bourouco dans le département de Médina Yoro Foula. Au cours de cette bagarre, Adama Niang a été poignardé par son adversaire qui s'appelle Amadou Ba. La victime a rendu l'âme avant son évacuation dans une structure sanitaire. Quant à son bourreau, il a été arrêté et placé en détention.







Un drame qui plonge les populations de cette contrée dans l’émoi, la tristesse et la consternation. Le Maire de la commune de Bourouco se dit « attristé » par cette mort tragique d'un jeune garçon à la fleur de l'âge. Mamadou Dame Cissé en a saisi cette occasion pour encore inviter les populations du département de Médina Yoro Foulah et particulièrement celle de la commune de Bourouco à mener ensemble le combat contre la violence et la délinquance juvénile, surtout en ces moments de grandes vacances où les jeunes sont libres et engagés dans diverses activités.





A signaler que ces deux jeunes qui se battaient ont sensiblement le même âge estimé à 17 ans.