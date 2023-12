Mega-conference de « Useful lives » : Les jeunes invités à prendre conscience de leur plein potentiel

Dakar a vibré ce vendredi 15 décembre 2023. La jeunesse sénégalaise s’était donnée rendez-vous à l’esplanade du Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar pour répondre à l’appel de la plateforme « Useful Lives » dirigée par la Sénégalaise Mme Sarr Anna Emmanuelle Diouf.



Cette rencontre qui mettait la jeunesse à l’honneur avait pour thème « Avance ». Notre compatriote Mme Sarr Anna E. Diouf initiatrice de cette méga-conférence a voulu offrir, pour la première fois, à la jeunesse de notre pays cette tribune qui bénéfice déjà à d’autres jeunes d’Afrique et du monde en leur permettant d’explorer leur potentiel et de développer leur estime de soi, leur vision et leur leadership en vue de faciliter leur insertion professionnelle.



Dans un spectacle de sons et de lumières qui a vu la participation de sommités universitaires et professionnelles, des identités remarquables aux parcours personnels et professionnels aboutis comme le Professeur Felwine Sarr, le DG de AIBD SA Abdoulaye Dieye, le Général Joseph Mamadou Diop, la Gouverneure Seynabou Gueye, le Colonel de l’armée Campbell Dieng ou encore des chefs d’entreprise comme M. Vincent Mendy ou Mme Léna Tall Faye ont pu donner l’opportunité aux jeunes de se projeter et de découvrir de nouvelles perspectives en se frottant à des professionnels locaux et à des intervenant venant de la Côte d’Ivoire, du Nigéria ou encore des Etats Unis.



Alliant l’utile à l’agréable avec des prestations musicales de Viviane Chidid, Ngakaa Blindé ou encore VJ, cette conférence a été selon les propos de Mme Sarr l’occasion « d’encourager nos jeunes à puiser dans leur puits intérieur pour réussir et réaliser leurs rêves ». Dans un contexte d’immigration irrégulière et face aux périls extrémistes qui menacent le vivre ensemble dans l’espace ouest-africain, ce type d’initiative constitue « une bouffé d’oxygène pour une jeunesse qui se passionne pour son continent et qui ne demande qu’à l’inscrire dans le concert des grands du monde » selon les propos de Dieynaba Sy jeune étudiante rencontrée à la sortie de la conférence.



Ces propos de la jeunesse font échos à ceux de l’initiatrice de la méga conférence : « L’idée à la base de cette méga conférence est de montrer à la jeunesse qu’elle ne peut pas avoir autant de talent et s’arrêter. Il faut que les jeunes avancent pour l’amour du pays, pour eux-mêmes » selon les propos de Mme SARR.



Les nombreux jeunes venus assister à cette communion ont manifesté bruyamment leur adhésion à l’appel fait par Mme SARR à leur direction « Rendez-vous au sommet » et ont exprimé leur souhait qu’une telle rencontre s’inscrive durablement dans l’agenda social, professionnel et culturel du pays.