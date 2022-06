Musée mémorial bateau le Joola : Les travaux réalisés à 90% (Abdoulaye Diop)

Le ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop affiche sa satisfaction après sa visite du musée mémorial bateau le Joola. Selon le ministre, le musée en phase de finition va bientôt être livré en fin décembre. La spécificité des lieux et la réactualisation des études, ont fait que des modifications sur le délai de livraison prévu le 11 septembre va être revu pour fin décembre, renseigne Abdoulaye Diop. "Une discussion avec l'entrepreneur a déjà eu lieu, pour apporter les modifications nécessaires et améliorations des dates requises pour la fin décembre", dit-il.





La réalisation de ce musée bateau relève d'une réelle volonté politique affichée par le Chef de l'État, précise le ministre Abdoulaye Diop, et l'état d'avancement du chantier le prouve selon lui. " Ce musée ne va que soulager les familles des victimes qui attendent depuis longtemps la réalité de ce mémorial" indique-t-il.