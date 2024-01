Menace de paralysie de l’économie : L’intersyndicale des travailleurs du secteur primaire lance un ultimatum au gouvernement

Rien ne va entre les travailleurs du secteur primaire (pêche, agriculture, élevage) et la Direction de la Fonction publique.





Signe de la virulence de ces tensions : l'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire annonce, ce lundi 8 janvier, avoir déposé au ministère de la fonction publique un préavis de grève. Omar Dramé et ses camarades reprochent à la Fonction publique d'avoir refusé de tenir une rencontre pour matérialiser les fonds communs dans le cadre du protocole d'accord signé à la date du 01 décembre 2022 entre l’intersyndicale et le gouvernement. Il s’agit de primes qui devaient être restituées à ces agents, six mois après la signature de l’accord, d’après Omar Dramé, Secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la pêche et de l’aquaculture du Sénégal (Sytrapas).





“Actuellement, on est à un an et rien n'est encore fait dans ce sens, a déploré M. Dramé. Il s'est avéré que le directeur de la fonction publique refuse systématiquement de convoquer cette réunion de commission pour valider le document et instruire pour que les ministres concernés puissent signer. Nous avons interpellé le ministre de la fonction publique qui est d'ailleurs au courant, mais il continue de faire la sourde oreille ».





Face au mutisme des autorités concernées, notamment le ministre de la fonction publique, ces travailleurs menacent de paralyser le secteur primaire d'ici le 09 février prochain. « Si rien n'est fait, nous allons observer une grève générale et illimitée. Nous allons paralyser le secteur primaire. Cette situation pourrait générer des conséquences incommensurables dans le secteur primaire qui demeure un pilier majeur de l'économie du pays. Pour éviter cela, nous demandons aux autorités de convoquer cette dernière réunion qui retarde la validation de nos fonds communs»