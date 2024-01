Menaces contre le journaliste Babacar Fall : Birahim Seck et Ibrahima Lissa Faye montent au créneau





Sa chronique du mercredi 10 janvier dans laquelle il critique frontalement le président de la République, Macky Sall, a suscité une vive polémique et reste l'une des actualités les plus commentées sur la toile. Mais les choses commencent à dégénérer. En effet, depuis la publication de son commentaire dans le journal de 12 heures d'hier sur Rfm, Babacar Fall ne cesse de recevoir des menaces et insultes à travers des appels et audios d'une virulence indescriptible.





Face à cet acharnement, le journaliste, Ibrahima Lissa Faye et Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil manifestent leur soutien à Babacar Fall.





M. Faye dit "ne pas comprendre cet acharnement sur quelqu'un qui a juste fait son travail".





Birahim Seck exhorte quant à lui le journaliste de la Rfm à porter plainte.





" Monsieur Babacar Fall, vous avez tout notre soutien dans l'épreuve que vous traversez. Nous vous encourageons vivement à porter plainte devant le Procureur de la République. Les audios que nous avons entendus ne sauraient être impunis. Force à vous".