Menacés d’expulsion : Les étudiants ressortissants de Kanel se tournent vers l’État

Des étudiants de Kanel résidant à Dakar sont menacés d'expulsion. Ils sont plusieurs dizaines logés par la Société minière de la vallée qui exploite le phosphate de Ndendory.





En effet, ayant des arriérés de plusieurs mois, ces étudiants risquent de se retrouver dans la rue. Ils lancent un appel à ladite société, mais également aux autorités. Abdou Sall du Collectif des amicales communales et départementales de Kanal : « Nous sommes confrontés à un non-paiement de nos appartements depuis quatre mois, bientôt cinq. Les étudiants sont menacés d'expulsion. C'est pour cela que nous lançons un cri du cœur. Pour une meilleure éducation, il faut une meilleure assise sociale. Et ces appartements-là assurent des cas sociaux et ceux qui n’ont pas de famille pouvant leur venir en aide », lance Abdou Sall.





Avant d’ajouter : « Si nous voyons ces étudiants-là être sacrifiés, c'est tout un avenir qui sera sacrifié aux étudiants », selon le membre du Collectif des amicales communales et départementales de Kanal.