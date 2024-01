Menaces, intimidations, injures : Les Associations de presse dénoncent les attaques contre le journaliste Ayoba Faye

La Coordination des Associations de Presse (CAP) condamne, dans un communiqué publié ce samedi, les « menaces, injures et et intimidations », dont est victime le Rédacteur en chef de Pressafrik, Ayoba Faye. Seneweb vous propose l’intégralité du communiqué.





« La Coordination des associations de presse (CAP) dénonce les menaces, intimidations et injures contre Monsieur Ayoba Faye, journaliste et rédacteur en chef du journal en ligne Pressafrik.com.





Ces pratiques d'un autre âge commencent à prendre de l'ampleur et n'honorent guère la démocratie sénégalaise. Les associations de la presse invitent les différents candidats et partis politiques à éduquer leurs militantes et militants au respect de la liberté d'expression en général, de la liberté de presse en particulier.





Il est inacceptable que des journalistes soient trainés dans la boue simplement parce qu'ils ont fait leur travail ou exprimé leur opinion. L'Etat doit prendre ses responsabilités pour mettre un terme à ces pratiques et protéger les professionnels et professionnelles des médias dans l'exercice de leurs fonctions ».