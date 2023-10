Mérina Sarr (Louga) : La Fondation Sonatel érige des infrastructures modernes de développement pour un coût de 250 millions FCFA

La Fondation Sonatel inaugure ce lundi 09 octobre le « Projet village » de Merina Sarr, dans la région de Louga en présence du Gouverneur et des autorités administratives, coutumières et religieuses. L’école élémentaire de 6 classes, et le Daara ont été entièrement réhabilités et équipés d’infrastructures modernes. Le centre de santé et le logement de l’Infirmier chef de poste ont aussi été intégralement remis à neuf et équipés. Ces infrastructures sont aussi dotées d’énergie solaire. La Fondation Sonatel, poursuit à travers ce 8eme projet village sa mission d’agir au coeur de la vie des populations du Senegal, dans les contrées les plus reculées.





Au-delà du village de Mérina Sarr, ce sont des milliers de personnes vivant dans les environs de la localité qui vont également bénéficier des opportunités de cet investissement de 250 millions de la Fondation Sonatel.





Dans son volet Education, l’école élémentaire de 06 classes, du village de Médina SARR a été totalement réhabilitée et entièrement équipée en matériel didactique numérique et mise aux normes modernes d’enseignement, de même que la construction et l’équipement du daara de la localité qui accueillent une centaine d’apprenants.





En Santé, la Fondation a doté le village de Mérina Sarr d’un nouveau poste de santé complètement équipé et adossé à 1 logement pour l’Infirmier Chef de poste.





Pour un Développement durable, la Fondation Sonatel a installé des panneaux solaires pour l’alimentation en énergie propre du poste de santé, de l’école et du Daara.





Pour accompagner l’émergence des localités rurales, la Fondation Sonatel a retenu de réaliser régulièrement un projet village dans une zone définie avec les autorités. A travers le projet « village », la Fondation Sonatel déroule ses programmes d’amélioration des conditions de vie des populations, notamment les plus reculées, en leur facilitant l’accès aux services prioritaires préalables à tout projet de développement.





Aujourd’hui ce sont 8 projets « village » qui sont financés respectivement à Thicatt Ouloff, SOB 2, Mbakhna, Sarème, Déguerre, Gandoul et Tomborokoto respectivement dans les régions de Kaffrine, Kaolack, Matam, Diourbel, Fatick, Thiès et Kédougou.