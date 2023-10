Mermoz : Cheikh Mbacké Dieng offre des kits scolaires et appuie les femmes et les jeunes

Ce samedi 14 octobre 2023, une cérémonie mémorable a eu lieu à Mermoz, mettant en lumière l'engagement et l'action déterminante de Cheikh Mbacké Dieng dans le développement de cette communauté qui lui tient tant à cœur.



M. Cheikh Mbacké Dieng, fidèle au Président Macky Sall, figure emblématique du secteur privé sénégalais et proche du Premier Ministre Sénégalais Amadou Bâ, a initié une série d'initiatives porteuses de sens pour Mermoz.



Après le quartier des HLM, c'est au tour de Mermoz dont le point culminant de cette cérémonie a été la distribution de 300 kits scolaires à des élèves de Mermoz, un geste symbolisant la profonde conviction de M. Dieng envers l'éducation comme moteur du progrès. Mais l'engagement de M. Dieng ne s'est pas limité à l'éducation.



Dans le but de renforcer l'autonomie économique des femmes du quartier, un moulin a été remis pour faciliter la transformation de produits locaux. De plus, la mobilité et l'accès aux opportunités économiques ont été améliorés avec la remise de trois motos, offrant ainsi des moyens de transport pour les jeunes et les entrepreneurs. La cérémonie a également été l'occasion d'annoncer une convention entre la CDMP, dirigée par M. DIENG et une structure financière de la place, visant à soutenir les projets des femmes et des jeunes porteurs de projets et dirigeants de startups et de PME.



Une collaboration qui renforcera les capacités entrepreneuriales des bénéficiaires, et favorisera le développement économique. Cheikh Mbacké Dieng, accompagné par une forte délégation, a partagé son enthousiasme pour ces initiatives, déclarant : "Nous sommes résolus à soutenir la croissance économique et l'inclusion sociale dans nos quartiers. Ces projets sont le fruit d'un engagement profond envers le développement local et l'autonomie de nos communautés", saluant également l'engagement des jeunes et des femmes ainsi que l’ensemble de la délégation trouvée sur place, et constituée de notables du quartier, de jeunes et de femmes.



Étaient présents à la cérémonie : - Le chef de quartier de Mermoz COMICO M. SADIO ; - Mme Bijou TOURÉ, Convergence Citoyenne de l'APR ; - M. Mouhamed Fadel ADJE, Président de l'amicale des élèves et étudiants de la commune de Mermoz Sacré-Cœur ; - Mme Astou Khoureychi THIAM, Responsable politique de la majorité présidentielle ; - M. Louis Frédéric DIATTA, jeune responsable de l'APR dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur ; - Mme Diallo, née Bintou SIDIBÉ, Présidente d'une association féminine à Mermoz ; - Mme DIALLO, surnommée Ya Saïda, Présidente d'une association féminine à Mermoz ; - M. Ousmane Touré Copé, grand responsable politique aux HLM, qui a exprimé son engagement à travailler aux côtés de Cheikh Mbacké DIENG pour l'élection de M. Amadou BA le soir du 25 février 2024.



M. DIENG a démontré son dévouement envers Mermoz, tout en illustrant sa vision d'un Sénégal plus inclusif et prospère, aux côtés de son grand frère, le Ministre Amadou BA.