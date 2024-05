Mermoz : la vie après Macky Sall, témoignages de voisins de l'ancien Président

Selon des confidences faites à L’Observateur, l’ancien président de la République, Macky Sall, manque à ses voisins. Rokhaya Fall dont le domicile se trouve à quelques pâtés de maisons de celui du prédécesseur du Président Bassirou Diomaye Faye au quartier résidentiel de Mermoz, niché sur la Corniche Ouest de Dakar, regrette son départ.



« Macky Sall était un hôte vraiment encombrant car la plupart des voisins étaient obligés de revoir leurs habitudes », concède-t-elle. L’interlocutrice du journal s’empresse toutefois d’ajouter : « Il y avait la sécurité et l’endroit demeurait tout le temps calme ».



Elle poursuit : « Les gendarmes faisaient le pied de grue, 24 h/ 24. La cité était constamment surveillée par les forces de l’ordre. Ils étaient pratiquement partout. On dormait l’esprit tranquille. »



Aujourd’hui, avec le déménagement du Président sortant après la passation du pouvoir le 2 avril dernier, le quotidien d’information constate l’absence de dispositif de sécurité : « Les fourgonnettes des forces de défense et de sécurité sont invisibles, pas de barrières de police placées tout le long de la chaussée. »



La source indique qu’un seul gendarme demeure en faction devant le domicile de l’ex-chef de l’État sénégalais.



Outre l’insécurité, des voisins se plaignent de l’insalubrité. « Les agents de nettoiement ne viennent que le matin. Avant, quand Macky Sall vivait ici, le nettoyage se faisait matin, midi et soir », peste Lamine. Dans tous ses états, le vigile confie, repris par L’Obs, que « les rues ne sont plus totalement salubres » et « les feuilles mortes ne sont plus ramassées. »



Un groupe de trois vigiles, trouvés au niveau du jardin, en train de faire du thé, expliquent que « quand Macky Sall était leur voisin, ils étaient à l’aise dans leur travail. »



Comment ? « C’est lui qui prenait en charge tous nos repas. Son épouse (Mariéme Faye Sall) nous envoyait d’excellents mets. Nous recevions aussi de fortes sommes d’argent. Depuis leur départ, nous prenons en charge nous-mêmes notre restauration. Nous sommes obligés d’être tout le temps sur nos gardes pour éviter d’être surpris par les voleurs ».