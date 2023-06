Messages vocaux fuités sur Amina Poté : Kouthia brise le silence et accuse son ex

Depuis 24h, de supposés enregistrements audios attribués à l’humoriste Kouthia font fureur sur Meta. Dans ces bandes audios, une voix identique à celle de Samba Sine alias Kouthia est incriminée. Des propos sulfureux qui pourraient entacher la réputation de certaines célébrités à l’image de la chanteuse Viviane Chidid, son ex mari Bouba Ndour, l’animatrice Amina Poté. Même le défunt humoriste Ndiaye n’est pas épargné.



Seulement, l’humoriste a tout nié. Il révèle que la femme en question dans les audios était sa femme mais pas sa maîtresse, comme le prétendent certains. Kouthia déclare aussi n’avoir “jamais tenu de tels propos à l’endroit de ses amis et collègues de la TFM”.



D’après lui, ces enregistrements audios ont été montés de toute pièce car son ex femme qui avait promis de “détruire (sa) réputation si jamais il ne cédait pas à sa volonté”. “Celle qui a créé toutes ces histoires s’appelle R. Sarr alias Kya. Elle était ma deuxième femme. Après le divorce, elle me réclamait une somme d’argent mais en vain. Donc pour me faire chanter, elle avait promis de me pourrir la vie et elle est sur cette lancée », déclare Samba Sine qui dit laisser tout ça entre les mains “du seigneur pour le laver à grande eau”. ``