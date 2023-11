Meurtre d'une prostituée à Saly : Le Procureur de la chambre criminelle requiert la prison à vie contre Kévin Lopez

Kévin Lopez a été jugé par la chambre criminelle de Mbour, le vendredi 17 janvier 2023. Il est accusé d'avoir assassiné la prostituée Anta Thiam. Si le réquisitoire du Procureur est suivi, le présumé coupable risque la prison à vie.





En effet, le 19 janvier 2019, les éléments de la gendarmerie de Saly avaient reçu un appel de Ibrahima Ndiaye, propriétaire de la maison où vivait la victime. Il les informe de la découverte du corps sans vie de Anta Thiam, tuée par asphyxie mécanique résultant d'une strangulation.





Les jambes écartées, Anta Thiam avait dans la bouche un morceau de tissu et au cou la corde qui a servi à son étranglement. Mais qui a tué la prostituée Anta Thiam ? Son meurtrier va emporter avec lui son portable.





D'après les témoignages recueillis auprès de son entourage, un homme vêtu d'un vêtement à capuche blanc a été aperçu sortant de la maison de Anta Thiam. D'autres diront que la personne en question portait des rastas.





D'ailleurs, un témoin du nom de Aliou Diallo avait confié aux enquêteurs qu'il avait croisé un individu qui avait la taille et la corpulence d'un certain El Hadji Djily Guèye, amant de la prostituée et qui vit dans le voisinage. Ce dernier, selon les déclarations de Aliou Diallo, persécutait Anta Thiam. Il la frappait et lui volait ses recettes.





El Hadji Djily Guèye sera arrêté puis libéré car il était indiqué qu'il ne portait pas des rastas alors que les témoignages disaient que la personne qui était sortie de chez Anta Thiam en portait.





Hier à la barre du tribunal, El Hadji Djily Guèye n'est pas venu à l'audience. Mais sa femme a été convoquée. Elle s'est évertuée à défendre son mari contre vents et marées. Elle soutient que son mari et elle n'avaient aucun contact avec la victime, qui était juste une simple voisine. Mieux, elle dira que son mari n'a jamais porté de rastas.





Ainsi, quelques jours après le meurtre de Anta Thiam, un individu du nom de Kevin Lopez a été arrêté. Il venait d'utiliser la puce de la victime. Au cours de l'enquête, il aurait avoué avoir tué Anta Thiam.





Selon le procureur, qui est revenu sur le procès-verbal d'enquête, Kévin Lopez avait déclaré ceci : "Oui, c'est moi qui l'ai tuée. En effet après avoir couché avec elle je n'avais pas d'argent pour payer. Une dispute est survenue et on s'est battu. Je l'ai tuée. Je n'avais pas l'intention de la tuer, c'est juste un accident".





Mais Kévin Lopez a nié en bloc toutes les accusations qu'on lui reproche. Il assure n'avoir jamais connu Anta Thiam. Et que la puce lui aurait été offert par son ami Bada Fall. Et qu'il n'est ni de près, ni de loin lié à ce meurtre.





S'il nie son implication dans cette affaire de meurtre, dans le PV de l’enquête, il est indiqué que la capuche de couleur blanche dont les témoins parlaient avait été retrouvée dans l'atelier de l'accusé à Somone. Mieux encore, un morceau de la corde qui avait servi à étrangler Anta Thiam a été aussi retrouvé attaché au tableau dans l'atelier de Kévin Lopez.





Des éléments suffisants qui confortent la culpabilité de l'accusé, a assuré le procureur.





"Les faits d'assassinat reprochés à l'accusé sont clairement établis", a déclaré le procureur qui a ainsi requis la réclusion criminelle à perpétuité contre Kevin Lopez.





Me Sylva, qui défendait les intérêts de l'accusé, a demandé l'annulation de toute la procédure parce que dit-il son client ne comprenait ni le français, ni le Wolof et qu'il a fallu les services d'un interprète pour entrer en discussion avec lui. Alors que le témoin principal qui est Aliou Diallo avait assuré avoir parlé en Wolof avec celui qu'il venait de croiser au seuil de la porte de Anta Thiam.





C'est alors que la Cour a demandé pourquoi Aliou Diallo n'a pas déféré à la convocation du tribunal. La femme de El Hadji Djily Guèye a informé la Cour que Aliou Diallo principal témoin dans cette affaire est décédé entre temps.





Dans sa défense Me Lopez a indiqué que c'est la puce du téléphone de Anta Thiam qui a été retrouvée sur son client et non le téléphone. "Le téléphone est passé de main à main. Personne n'a vu Kévin sur les lieux. Seul Aliou Diallo, paix à son âme, pouvait nous donner les informations dont nous avions besoin. La corde dont on parle avait été retrouvée dans l'atelier de Bada Fall qui hébergeait Kévin et non dans l'atelier de mon client. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes citées dans cette affaire qui ne sont pas présentes à l'audience alors que leurs témoignages étaient nécessaires pour l'apparition de la vérité", a défendu Me Lopez.