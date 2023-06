Michael Jackson bientôt jugé à titre posthume

En 2013, un danseur, âgé aujourd’hui de 40 ans, avait traîné en justice la société de production de Michael Jackson "MJJ Productions". Wade Robson disait avoir été abusé sexuellement par Michael Jackson dans son ranch de Neverland alors qu’il avait entre 7 et 14 ans. L’intéressé a été débouté.







Wade Robson avait pourtant témoigné un faveur de Michael Jackson en 2005









Le tribunal du comté de Los Angeles a estimé en 2021 que l’entreprise n’avait aucune relation avec Robson qui créerait une obligation légale de le protéger des abus allégués. Mais la Cour d’appel de Californie, ne voit pas les choses sous le même angle.





Comme le rapporte TMZ, ce mardi 27 juin, le deuxième degré de juridiction a donné son feu vert à un procès contre la société de Michael Jackson MJJ Productions . Rappelons que le plaignant Wade Robson avait témoigné en faveur du "Roi de la pop" en 2005, lorsque ce dernier avait été accusé d’abus sexuel par un autre garçon.





Victime d’un « lavage de cerveau » ?









A l’époque M Robson avait déclaré qu’il dormait dans le même lit que le chanteur et que rien ne se passait. Après la mort de la vedette, il a rapidement retiré son témoignage et a intenté une action en justice contre la société du disparu MJJ Productions en 2013. Le danseur laissait entendre qu’il avait fait un faux témoignage en raison d’une « manipulation complète et d’un lavage de cerveau ».